فيصل بن سلمان يتقدم المصلين في المسجد النبوي الشريف ويستقبل المهنئين

خالد الجابري (المدينة المنورة)

يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة جموع المصلين اليوم في صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث سيؤمهم فضيلة الدكتور الشيخ علي الحذيفي.وبعد أداء الصلاة يتلقى سموه المعايدات من أصحاب الفضيله المشايخ بصالون الاستقبال بالمسجد النبوي ثم يتوجه سموه لقصر سموه بسلطانة، ليستكمل استقبال جموع المهنئين بالعيد السعيد.من جهة أخرى كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف استعداداتها لأيام عيد الأضحى المبارك واستقبال جموع المصلين والزوار الذين وصلت أعدادهم إلى ما يربو على نصف مليون زائر من كافة أنحاء المملكه من مواطنين ومقيمين الذين توافدوا على المدينة أمس، حيث يحرصون على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي الشريف، والبقاء في المدينة المنورة طيلة أجازة العيد.وأوضح مدير العلاقات العامة بالوكالة الشيخ عبدالواحد الحطاب أن جميع إمكانيات المسجد النبوي الشريف تم وضعها في خدمة الزوار والمصلين، مضيفا أن 4000 موظف وموظفة يقومون بخدمتهم كلا على حسب اختصاصته، حيث تم فرش ساحات المسجد النبوي والأسطح بعشرة آلاف مدة وسجادة وتهيئة مياه زمزم في البرادات المعدة، وأضاف أن 100 باب من أبواب المسجد النبوي الشريف ستكون في خدمة المصلين سيقوم من خلالها الموظفون بتنظيم دخول وخروج المصلين.وبين الحطاب أن ثمانية ممرات وضعت في خدمة هؤلاء الزوار والتي تصب في داخل المسجد النبوي الشريف بحيث يسير الزائر من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه دون أن تتداخل الصفوف في بعضها أو يعيق حركة المشاة في هذه الممرات، إضافة إلى تنظيم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما من خلال الدخول من باب السلام والخروج من باب البقيع، وأيضا التفويج داخل الروضة الشريفة لإعطاء أكبر عدد من الزوار الفرصة لزيارة الروضة الشريفة بين كل صلاة والصلاة الأخرى. وأشار الحطاب إلى أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع قوة أمن المسجد النبوي، كما يقوم هؤلاء الموظفون بتسهيل صلاة وزيارة كبار السن والعجزة.