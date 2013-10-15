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خالد عبدالعزيز: شاشات عملاقة في مراكز الشباب لإذاعة مبارة مصر وغانا

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خالد عبدالعزيز: شاشات عملاقة في مراكز الشباب لإذاعة مبارة مصر وغانا خالد عبدالعزيز: شاشات عملاقة في مراكز الشباب لإذاعة مبارة مصر وغانا

كتب : محمد عاشور منذ 9 دقائق

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، إن الوزارة تعمل حاليا على توفير شاشات عرض عملاقة في مراكز الشباب؛ لإعطاء فرصة للمواطنين مشاهدة مباراة الذهاب بين وغانا، في الجولة الفاصلة والمؤهلة لكأس العالم، في أجواء احتفالية.

وأشار عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ارجع شجع" مع مدحت شلبي، أنه تم حاليا الانتهاء من تجهيز شاشات العرض في مراكز شباب المنصورة وطنطا كفر الشيخ والقاهرة والجيزة، على أن يتم التجهيز لوضع الشاشات في معظم المحافظات.

ونوه وزير الشباب بأنه أعطى تعليمات بدخول الجماهير لمراكز الشباب مجانا، دون تذاكر لمشاهدة هذه المبارة الهامة.

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