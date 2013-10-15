برامج "خفض الوزن" المعتمدة على استبعاد بعض الأطعمة غالباً ما تفشل

كشفت دراسة أمريكية حديثة نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية يوم أمس، الأحد، عن معلومات مثيرة للغاية بشأن الاستراتيجيات والآليات المستخدمة خلال الحمية الغذائية المتبعة لفقدان الوزن الزائد، وذلك بحسب أحد الاستبيانات التى نشرت مؤخراً وشملت 2100 رجل وامرأة.

وأشار الباحثون إلى أن التشدد فى اتباع الحمية الغذائية والامتناع تماماً عن تناول بعض الأطعمة، والتى ظل الشخص يستمتع بها على مدار سنوات طويلة، وخاصة الشيكولاته غالباً ما تفشل، لافتين أن 91% من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة نجحوا فى فقد أوزانهم الزائدة، على الرغم من أنهم كانوا يتناولون نفس كميات الشيكولاتة.

وتابع الباحثون أن العكس هو الصحيح تماماً، حيث كشفت النتائج أن 65% من الأشخاص الذين استبعدوا أحد أصناف الأطعمة الرائعة، والتى كانوا يلجئون لتناولها فى الماضى مثل الشيكولاته، فشلوا تماماً فى فقدان الكيلوات الإضافية، بل زاد وتضخم وزنهم عن ذى قبل.

وأشرف على هذه الدراسة مجموعة من الباحثين بجامعة هارفارد، أحد أشهر وأعرق الجامعات فى العالم، وشملت 8000 رجل، تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكشفت النتائج أيضاً أن الأشخاص الذين قاموا بتناول كميات متوسطة من الشيكولاته 3 مرات على الأقل فى الشهر ارتفع عمرهم بشكل افتراضى مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها مطلقاً.

وفسر الباحثون فوائد الشيكولاته تلك، مشيرين إلى أن الكاكاو الموجود بالشيكولاته يحتوى على أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية، وتعرف باسم "polyphenols"، وهى تمنع تأكسد الكولسترول الضار داخل الأوعية الدموية داخل الجسم.