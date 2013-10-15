الضانى والبتلو أفضل اللحوم لكبار السن فى العيد لسهولة هضمها

فى عيد الأضحى جميع الأسر المصرية تعتمد فى أكلها على اللحوم فقط، خلال 4 أيام العيد، ويعد ذلك خطأ على صحة الإنسان وينتج عنه الكثير من المشاكل التى تؤثر على صحة الإنسان.

قال الدكتور عبد الرحمن محمد عطية، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان سابقا، إن تناول اللحوم بكميات كبيرة والفتة يوميا خلال وقت قصير خلال أيام العيد، تكون أكبر مما يتحمله الجسم من هضم وامتصاص وتؤدى إلى التلبك المعوى وضيق فى التنفس وانتفاخ بالبطن.

وينصح عطية بتناول كميات قليلة من اللحوم فى الإفطار والغذاء والعشاء فى أول أيام العيد، مضيفا أنه من الضرورى تناول طبق من السلطة الممتلئة بالخضراوات مثل البقدونس والكرفس والبصل والخيار والثوم والخل.

> أما فى اليوم الثانى للعيد يجب تناول وجبه من الخضار وبجانبها قطعة من اللحم حوالى 70 جراما، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تكون اللحمة مشوية شيا بسيطا مع تجنب أن يكون لونها بنى عند الشوى، لأن الأحماض الأمينية تتفاعل مع الكربوهيدرات وتقلل من القيمة الغذائية لها، لذلك يجب عند شوى اللحمة تكون المسافة، عن المكان الذى يشوى عليه حوالى 20 :25 سم حتى لا يكون هناك تفاعل مباشر بين قطعة اللحم والنار.

وأضاف أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية أن من أفضل اللحوم التى يجب أن يتناولها كبار السن اللحم البتلو والضانى لأنه يحتوى على أنسجة ضامة قليلة، فيكون من السهل هضمها وامتصاصها واستفادة الجسم منها.