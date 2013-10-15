بالصور.. كرسى مبتكر ينافس "الجيم" ويمكنك استخدامه أمام التليفزيون

الآن يمكنك ممارسة الرياضة دون أى تعب أو عناء أمام شاشة تليفزيونك داخل المنزل، ودون الاضطرار للذهاب إلى المساحات الواسعة من أجل الجرى، والتعرض للظروف الجوية الصعبة سواء بارتفاع درجة الحرارة أو البرودة الشديدة.

وقامت شركة كاسكاد "Cascade " الأمريكية، المتخصصة فى الصحة واللياقة البدنية، مؤخراً بتطوير كرسى رياضى مبتكر، يمكنك من ممارسة العديد من الأنشطة البدنية وتمارين المرونة والقوة التى تحافظ على لياقتك دون أن تبذل مجهوداً كبيراً، بل يجعلك قادراً على ممارستها أمام شاشة التليفزيون.

وكشف التقرير الذى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الكرسى المبتكر تم تزويده بالعديد من الأدوات الرياضية، مثل البدالات والأشرطة المقاومة المطاطية التى يمكن طيها حال عدم الحاجة إليها، وهى تستخدم بمرونة شديدة فى أكثر من وضع، ويوجد بالكرسى أيضاً منفذ جانبى لوضع زجاجة المياه أو جهاز تحكم التليفزيون "الريموت كنترول" أو شىء آخر بجانب العديد من المميزات.

وأضاف التقرير أن هذا الكرسى المبتكر يمكنك من ممارسة 50 تمرينا رياضيا مختلفا، وتم تصميمه خصيصاً للأشخاص كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من قيود فى الحركة أو العجز الجزئى، وكما يمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الأصحاء حال انشغالهم أو شعورهم بالكسل وعدم الرغبة فى الخروج إلى التريض.

ويحمل هذا الكرسى المبتكر اسم "ChairMaster"، ويبلغ سعره تقريباً 1095 دولارا.