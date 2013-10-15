البنك الإسلامي: 40 ألف جزار لذبح أضاحي الحجاج

أكمل البنك الإسلامي للتنمية استعداداته لتشغيل المجازر والوحدات التابعة لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بمنطقة المعيصم في منى بمكة المكرمة.

وحث البنك العاملين في المشروع الذي يقع في منطقة المعيصم بمكة المكرمة ببذل أقصى الجهود وتشغيل وحداته لاستيعاب أعداد الأضاحي والهدي من الجمال والأبقار والأغنام خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي يلقاه المشروع من الحجاج. وتمكن المشروع في العام الماضي 1433ه من إفادة 961.829 ذبيحة من الأغنام، تم توزيعها على مستحقيها من فقراء الحرم، وما فاض عن حاجتهم تم توزيعه على جمعيات البر والمؤسسات الخيرية المنتشرة في المملكة وعلى مستحقيها في 19 دولة، بإشراف ومتابعة مباشرة من البنك.

وباستطاعة الحجاج شراء سندات الهدي والأضاحي من الأماكن المخصصة لذلك حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في كافة مدن ومناطق المملكة، أو عن طريق مصرف الراجحي بكافة فروعه أو شركة العمودي للصرافة وكذلك عن طريق جمعية الحاج والمعتمر في مكة المكرمة، أو عن طريق الانترنت على مدار العام من خلال الموقع الالكتروني www.adahi.org، علما بأن قيمة السند الواحد لهذا العام هي (490) ريالا. مما يذكر أنه يعمل في هذا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي نحو (40) ألف فرد من جزار، ومساعد جزار وإداري، ونحو(700) طبيب بيطري، ونحو (600) من طلبة العلم الشرعيين والمعنيين بالكشف على سلامة الأغنام، للتأكد من توفر كافة الشروط الشرعية والصحية في جميع أنعام المشروع. وقد كانت البدايات الأولى للمشروع في موسم حج عام 1403ه، حيث تمت الإفادة من (63) ألف ذبيحة.