أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بلديتا الخرج والهياثم تكثفان الرقابة

Google+ Print

    تقوم صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج بجولات مكثفة على المحلات التجارية والأسواق العامة وعلى محلات الجزارة والمطابخ والدواجن للتأكد من حصولها على الشهادات الصحية وتنفيذ الشروط الصحية المبلغة لهم وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ل«الرياض» رئيس بلدية الخرج المهندس محمد الخريف، سيقوم فريق من صحة البيئة بجولات على سوق الماشية وعلى مسالخ البلدية، كما قامت البلدية بالترخيص لمسالخ المطابخ بالذبح أيام العيد مع إيجاد طبيب بيطري في كل مسلخ والإشراف على عمليات الذبح.

وطلب أبو رأس من جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية بإبلاغها عن أي مخالفة تضر بصحة المواطنين والمقيمين.

من جانب آخر، كثفت بلدية الهياثم مراقبتها على المسالخ والأسواق.

وقال رئيس بلدية الهياثم، إن قسم صحة البيئة يقوم بجولات لمراقبة هذه المسالخ للتأكد من تطبيق الأنظمة في عملية الذبح والنظافة، كما يقوم قسم صحة البيئة ببلدية الدلم بجولات على المسالخ والأسواق في الدلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية