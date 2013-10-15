بلديتا الخرج والهياثم تكثفان الرقابة

تقوم صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج بجولات مكثفة على المحلات التجارية والأسواق العامة وعلى محلات الجزارة والمطابخ والدواجن للتأكد من حصولها على الشهادات الصحية وتنفيذ الشروط الصحية المبلغة لهم وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ل«الرياض» رئيس بلدية الخرج المهندس محمد الخريف، سيقوم فريق من صحة البيئة بجولات على سوق الماشية وعلى مسالخ البلدية، كما قامت البلدية بالترخيص لمسالخ المطابخ بالذبح أيام العيد مع إيجاد طبيب بيطري في كل مسلخ والإشراف على عمليات الذبح.

وطلب أبو رأس من جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية بإبلاغها عن أي مخالفة تضر بصحة المواطنين والمقيمين.

من جانب آخر، كثفت بلدية الهياثم مراقبتها على المسالخ والأسواق.

وقال رئيس بلدية الهياثم، إن قسم صحة البيئة يقوم بجولات لمراقبة هذه المسالخ للتأكد من تطبيق الأنظمة في عملية الذبح والنظافة، كما يقوم قسم صحة البيئة ببلدية الدلم بجولات على المسالخ والأسواق في الدلم.