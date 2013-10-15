د. خوجة يتفقد مقر وزارة الثقافة والإعلام في عرفات

قام وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أمس الاثنين بجولة تفقدية لمقر الوزارة والهيئات التابعة لها في مشعر عرفات, تابع خلالها سير خطة الوزارة في نقل شعيرة الحج لهذا العام 1434ه, وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج. وفي بداية الجولة تفقد د. خوجة برج الوزارة وتجول على الاستديوهات التلفازية والإذاعية، والتقى الإعلاميين الذين يتولون نقل وقوف حجاج بيت الله الحرام على مشعر عرفات حياً على الهواء مباشرة. بعد ذلك زار المركز الإعلامي الذي هيأته الوزارة لخدمة ضيوفها الإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، واطلع على ما يحويه من أجهزة حاسب آلي وفاكسات ومطبوعات ومنشورات إعلامية وتثقيفية وصور عن المملكة تحكي النهضة التي تعيشها في مختلف المجالات خاصة ما شهده الحرمان الشريفان من توسعات وتطوير في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة بمنى ومزدلفة وعرفة.

وتفقد وزير الثقافة والإعلام مقر وكالة الأنباء السعودية، واطلع على النشاط الإخباري للوكالة وتجهيزاتها والتقنية الحديثة التي تستخدمها في نقل هذا الحدث العالمي ووقائعه وحركة الحجيج في المشاعر. ووقف على عربات النقل الخارجي, واطلع على ما تحتويه من إمكانات تقنية حديثة.

وأثنى د. خوجة خلال الجولة على الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة والهيئات، مؤكداً حرص وزارة الثقافة والإعلام على القيام بدورها في خدمة الحجيج ونقل أداء هذا النسك إعلامياً للعالم أجمع. وأبدى رضاه عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع وسائل الاعلام المشاركة في نقل شعائر الحج وإبراز المشروعات الجبارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات للإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المناسبة العظيمة. ورافق وزير الثقافة والإعلام خلال الجولة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع, ورئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين, وعدد من المسؤولين بالوزارة.