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صلاة العيد بمساجد "قنا" الكبيرة و57 ساحة تابعة للأوقاف وغلق 3 زوايا

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صلاة العيد بمساجد "قنا" الكبيرة و57 ساحة تابعة للأوقاف وغلق 3 زوايا صلاة العيد بمساجد "قنا" الكبيرة و57 ساحة تابعة للأوقاف وغلق 3 زوايا

علم اليوم السابع أن مديرية الأوقاف بقنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية أخطرت جميع المسئولين بإدارات الأوقاف المختلفة بكافة مراكز المحافظة، بمنع الصلاة خارج المساجد وغلق الزوايا الصغيرة والتى تم حصرها بمركزى فرشوط وقنا.

ومن المقرر أن تغلق الزوايا الصغيرة والتى تم حصرها بمركزى فرشوط وقنا، منها زاويتان بمركز فرشوط وزاوية للصلاة بمركز قنا على أن تكون الصلاة فقط بالمساجد والساحات التابعة لمديرية الأوقاف.

فيما أعلنت الأجهزة الأمنية استعداداتها المكثفة لتأمين جميع المساجد والساحات التى أعلنت عنها مديرية الأوقاف، والبالغ عددها 57 ساحة ومسجد على مستوى محافظة قنا بالإضافة إلى الدوريات المرورية المنتظمة طوال فترة الأعياد والتواجد الأمنى المكثف لجميع الإدارات المختلفة بمديرية أمن قنا، لتأمين الطرق السريعة والداخلية للمحافظة.

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