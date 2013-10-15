أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر: مقتل اثنين بعد انفجار قرب معقل للإسلاميين بليبيا

Google+ Print
مصدر: مقتل اثنين بعد انفجار قرب معقل للإسلاميين بليبيا مصدر: مقتل اثنين بعد انفجار قرب معقل للإسلاميين بليبيا

قالت مصادر عسكرية وسكان محليون، إن انفجاراً كبيراً سمع بالقرب من معقل للإسلاميين الليبيين إلى الشرق من العاصمة طرابلس، أمس الاثنين، وقتل شخصان على الأقل.

ولم يعرف سبب الانفجار على الفور وهناك تقارير متضاربة عن سبب الانفجار الذى وقع بالقرب من سرت إلى الشرق من العاصمة.

وقال مصدر عسكرى، إن صاروخاً أصاب معسكراً للإسلاميين بالقرب من سرت وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص إلا أن نائب وزير الدفاع خالد الشريف كتب على صفحته بموقع فيسبوك، أن الانفجار نجم عن حادث يتعلق بالذخيرة وأودى بحياة شخصين.

وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا انفجاراً كبيراً لكن لم يتسن الحصول على تعليق فورى من المسئولين.

وسرت معقل للإسلاميين المتشددين الذين يعارضون المركزية فى طرابلس، وتكافح الحكومة من أجل فرض السيطرة على الميليشيات المتناحرة بعد مرور عامين على إسقاط معمر القذافى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج