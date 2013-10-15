مصدر: مقتل اثنين بعد انفجار قرب معقل للإسلاميين بليبيا

قالت مصادر عسكرية وسكان محليون، إن انفجاراً كبيراً سمع بالقرب من معقل للإسلاميين الليبيين إلى الشرق من العاصمة طرابلس، أمس الاثنين، وقتل شخصان على الأقل.

ولم يعرف سبب الانفجار على الفور وهناك تقارير متضاربة عن سبب الانفجار الذى وقع بالقرب من سرت إلى الشرق من العاصمة.

وقال مصدر عسكرى، إن صاروخاً أصاب معسكراً للإسلاميين بالقرب من سرت وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص إلا أن نائب وزير الدفاع خالد الشريف كتب على صفحته بموقع فيسبوك، أن الانفجار نجم عن حادث يتعلق بالذخيرة وأودى بحياة شخصين.

وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا انفجاراً كبيراً لكن لم يتسن الحصول على تعليق فورى من المسئولين.

وسرت معقل للإسلاميين المتشددين الذين يعارضون الحكومة المركزية فى طرابلس، وتكافح الحكومة من أجل فرض السيطرة على الميليشيات المتناحرة بعد مرور عامين على إسقاط معمر القذافى.