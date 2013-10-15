مقتل أربعة مسلحين إثر انفجار سيارتين مفخختين جنوبى كركوك

أعلن مصدر فى شرطة محافظة كركوك أمس الاثنين أن أربعة مسلحين قتلوا إثر انفجار سيارتين مفخختين، خلال إعدادهما للتفجير جنوبى كركوك.

وقال المصدر إن سيارتين مفخختين انفجرتا مساء أمس أثناء عملية تفخيخهما من قبل أربعة مسلحين فى منزل بقرية العزيزية جنوب كركوك، مما أسفر عن مقتل المسلحين الأربعة فى الحال، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالمنزل.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة كركوك كانت قد شهدت أمس نجاة قائد صحوة الزاب من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه غربى المحافظة.