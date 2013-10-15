بان كى مون يدين سلسلة التفجيرات الأخيرة فى العراق

أدان بقوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس الاثنين سلسلة التفجيرات التى أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص، بما فى ذلك طلبة المدارس، فى جميع أنحاء العراق خلال الأيام الماضية.

ووصف الأمين العام - فى بيان أصدره المتحدث الرسمى باسمه أمس - هذه الهجمات بالأعمال الحقيرة، وقال إنها تأتى فى وقت تمتد فيه الأيدى للمحتاجين فى عيد الأضحى المبارك.

وأعاد بان كى مون التأكيد على دعوته للزعماء العراقيين للعمل من أجل تحقيق الوحدة السياسية وإخراج البلاد من حافة الهاوية والعنف الطائفى، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى" ملتزمة بالاستمرار فى دعم حكومة وشعب العراق فى بناء بلد مسالم وديمقراطى ومزدهر.

وأعرب بان كى مون فى بيانه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة العراق، وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.