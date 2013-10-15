الهلال يغير الزي الرسمي له بعد مرور 6 جولات من الدوري

تسلمت إدارة الهلال السعودي الزي الجديد للفريق من شركة "نايكي" الأمريكية والذي من المنتظر أن يكمل به الموسم ذلك على الرغم من مرور 6 جولات من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وتسلمت إدارة الهلال طقم أساسي وإثنين احتياطي بالإضافة للأطقم الخاصة بالتدريبات والمعسكرات من شركة "نايكي" بعد الخلاف بين إدارة الزعيم وبين الشركة الراعية بسبب رداءة المنتج القديم.

واضطر الهلال للعب بزيه الخاص بالموسم الماضي بسبب رفض الجهاز الفني واللاعبون قبول ارتداء الأطقم التي انتجت محليا والتي نشبت بسببها أزمة بين إدارة الفريق والشركة الراعية.

ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول للزي الجديد للهلال حينما يواجه التعاون في الجولة السابعة من دوري عبد اللطيف جميل يوم 25 أكتوبر الجاري.