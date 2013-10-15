أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

السعودية تسعى لكسر تفوق العراق في مباراة متوترة

Google+ Print
السعودية تسعى لكسر تفوق العراق في مباراة متوترة السعودية تسعى لكسر تفوق العراق في مباراة متوترة

يدخل منتخبا العراق والسعودية في مواجهة قوية يوم الثلاثاء تحمل الكثير من الشحن النفسي بين المنتخبين بسبب الأحداث الأخيرة بعد سحب تنظيم خليجي 22 من العراق ونقله للسعودية وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا.

وكانت بطولة خليجي 22 والتي من المفترض أن تقام بمدينة البصرة العراقية قد تم نقلها لمدينة جدة بسبب عدم استقرار الأمن وهو ما وصفه المسؤولون في العراق بخدعة سعودية.

وداخل الملعب يسعى الأخضر لكسر تفوق منتخب العراق خلال السنوات الماضية إذ يعود آخر فوز للسعودية على أسود الفرات إلى يناير 2007 في كأس الخليج قبل أن يردها العراقيون في نهائي أمم آسيا في العام ذاته بهدف يونس محمود.

وتواجه المنتخبان بعدها في 4 مناسبات تعادلا مرة وفازت العراق 3 مرات في مناسبات مختلفة سواء مباراة ودية أو في كأس العرب أو كأس الخليج النسخة الماضية.

ويحتل السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على الصين وأندونسيا بينما تحتل العراق المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على أندونسيا وخسارة من الصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب