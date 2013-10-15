السعودية تسعى لكسر تفوق العراق في مباراة متوترة

يدخل منتخبا العراق والسعودية في مواجهة قوية يوم الثلاثاء تحمل الكثير من الشحن النفسي بين المنتخبين بسبب الأحداث الأخيرة بعد سحب تنظيم خليجي 22 من العراق ونقله للسعودية وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا.

وكانت بطولة خليجي 22 والتي من المفترض أن تقام بمدينة البصرة العراقية قد تم نقلها لمدينة جدة السعودية بسبب عدم استقرار الأمن وهو ما وصفه المسؤولون في العراق بخدعة سعودية.

وداخل الملعب يسعى الأخضر لكسر تفوق منتخب العراق خلال السنوات الماضية إذ يعود آخر فوز للسعودية على أسود الفرات إلى يناير 2007 في كأس الخليج قبل أن يردها العراقيون في نهائي أمم آسيا في العام ذاته بهدف يونس محمود.

وتواجه المنتخبان بعدها في 4 مناسبات تعادلا مرة وفازت العراق 3 مرات في مناسبات مختلفة سواء مباراة ودية أو في كأس العرب أو كأس الخليج النسخة الماضية.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على الصين وأندونسيا بينما تحتل العراق المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على أندونسيا وخسارة من الصين.