نيمار: شرف لي أن ألعب بجانب ميسي

كرر البرازيلي نيمار دا سيلفا سعادته باللعب بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في برشلونة الإسباني مؤكدا أنه شرف كبير أن يلعب معه في نفس الفريق.

وقال نيمار لصحيفة (أس) "ميسي لاعب رائع وعبقري وهو كذلك خارج الملعب أيضا، أمل أن استطيع مساعدته كثيرا داخل الملعب فهو شرف كبير لي أن ألعب بجانبه".

وتابع "لقد استقبلوني بشكل رائع هنا في برشلونة سواء اللاعبين أو المدرب وكذلك الجماهير، لقد شعرت وأنني في بيتي .. داني ألفيش أيضا يساعدني كثيرا ويقدم لي الدعم دائما".

وانضم نيمار إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من صفوف سانتوس في صفقة قدرت بـ57 مليون يورو.