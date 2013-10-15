نور الشريف يشارك فى انطلاق حملة "وجه مصر المشرق" من باريس

يفتتح، اليوم الثلاثاء، فعاليات صالون الخريف الفرنسى فى السادسة مساء بالعاصمة الفرنسية باريس، كأول محطات حملة "وجه مصر المشرق"، التى نادى بها الناقد عبد الرازق عكاشة نائب رئيس صالون الخريف.

ويشاركه فى الحملة عدد كبير من الفنانين والمثقفين، على رأسهم الفنان نور الشريف الذى سيلقى كلمة مصر فى الافتتاح، والفنانة أميرة فتحى، ولفيف من الإعلاميين والكاتبة هويدا عطا سفير النوايا الحسنة بجانب بعض الفنانين التشكيليين.

ويشارك فى الصالون 10 فنانين تشكيليين مصريين بخلاف الفنانين العرب.

ويحظى الجناح العربى للصالون بأسماء مميزة على رأسهم قومسير الجناح العربى الفنان المغربى سعيد حجى ولفيف من الفنانين العرب.

وعن فكرة "وجه مصر المشرق" قال الفنان عبد الرازق عكاشة منسق الحملة، إن الهدف الأساسى هو إعادة الغرب لنقطة التقاء فكرى فى دولة لها تأثير مهم فى حقوق الإنسان مثل فرنسا وأنه لا يجب الآن الانحياز إلى فصيل يضر بمصالح الجميع من الضفتين، فريق خسر المعركة ورفض أخلاق الثقافة فى التعامل مع الهزيمة بروح إنسانية وهذا الهدف الذى شجع مؤسسة الرئاسة بمصر لدعم الحملة بالدعم المادى والمعنوى.

ويشهد الافتتاح وزير الثقافة الفرنسى بجانب لفيف من الفنانين والمثقفين الفرنسيين بخلاف جمهور الصالون الذى يصل إلى 5 آلاف مشاهد.