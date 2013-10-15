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مراد علم دار يرزق بابنه الأوّل علي نادر

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مراد علم دار يرزق بابنه الأوّل علي نادر مراد علم دار يرزق بابنه الأوّل علي نادر

ألغى الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار يوم عمل كامل، وأرجأ تصوير مشاهده في الحلقة الأسبوعية من الموسم الثامن من مسلسله "وادي الذئاب"، ليرافق زوجته ناجيهان إلى المستشفى برفقة أفراد من عائلتيهما.
وقد شهد بنفسه ولادة إبنه الأول صباح يوم الأربعاء 9 أكتوبر الساعة التاسعة صباحاً، وأطلق عليه بموافقة عائلته وحماته اسم "علي نادر" المركب، وأعرب نجاتي شاشماز عن سعادته الكبيرة لأنّ صحّة الأم والمولود بخير.
ويعتبر عام 2013 عام الحظ والسعادة لنجاتي حيث أصبح فيه أباً، وزاد نجاحه الفني حيث شهد الموسم الثامن من "وادي الذئاب" نجاحاً هائلاً في تركيا، وما يزال منذ حلقته الأولى يتربع على المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة في تركيا مساء كل خميس بدون منافسة، حيث احتلّ في الأسبوع الأخير المركز الأول، وإعلان حلقته الترويجية المركز الثاني.
هذا التفوّق الجماهيري لم يتراجع منذ عشر سنوات ما جعل المنتجين الأتراك يحاولون تجنّب عرض مسلسلاتهم في التوقيت ذاته.

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