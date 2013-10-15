هيفا وهبي تقلد Penelope Cruz في إعلان فيلمها الجديد

طرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الإعلان الأول لفيلمها الجديد "حلاوة روح"، على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر هيفا في الفيديو بثوب أحمر قصير جداً، مع وشاح أسود اللون، وهي تسير في شوارع القاهرة القديمة، فتسحر كل من يراها، ليسير الجميع خلفها، بمن في ذلك أبطال الفيلم.

لكن الفيديو الإعلاني أعاد إلى ذاكرتنا المشهد الأكثر إثارة للممثلة اللاتينية Penelope Cruz في فيلمها "Woman on Top"، حيث تظهر في أحد مشاهد الفيلم بثوب أحمر، وهي تسير في شوارع سان فرانسيسكو، والرجال تسير خلفها، بتأثير من سحرها وجمالها، كما في إعلان هيفا.

وتدورأحداث فيلم هيفا في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تجسّد هيفا شخصية فتاة شعبية تعيش في منطقة عشوائية، وتعاني وحدة شديدة، نتيجة سفر زوجها للعمل في الخارج، فتنشأ بينها وبين طفل صغير علاقة إنسانية، إلا أنها تقع في حب والد الطفل، وتتصاعد الأحداث.

يذكر أن فيلم "حلاوة روح"، المنتظرعرضه في صيف عام 2014، هو من بطولة هيفا وهبي، صلاح عبدالله وباسم سمرة ومحمد لطفي، ومن إنتاج السبكي للإنتاج السينمائي، فيما القصة والسيناريو والحوار لعلي الجندي، والإخراج لسامح عبدالعزيز.