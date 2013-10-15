أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أيّ لون لأظافرك في السهرات؟

Google+ Print
أيّ لون لأظافرك في السهرات؟ أيّ لون لأظافرك في السهرات؟

نحن اليوم في أول أيّام عيد الأضحى؛ وفي هذه المناسبة، أنت تتحضرين ـ بالطبع ـ لوضع المكياج وتسريح شعرك وتزيين أظافرك.

قد يعجبك: لسهرات العيد مكياج خاص! تعرفي عليه

ولأنّ موضة الأظافر هي الشغل الشاغل هذه الأيام، بسبب تصاميمها الرائعة وألوانها اللافتة، فقد اخترنا لك مجموعة من النجمات اللواتي زينّ أظافرهنّ حسب الموضة، لتختاري من بين هذه النماذج تصميماً، يُناسب سهراتك، من اللون الأسود إلى الأحمر إلى النقوش المميّزة واللصقات أيضاً.
شاهدي الصور التي تبيّن لك ثياب المشاهير والتصميم الذي اختاروه لأظافرهنّ؛ وبعدها ستكون الأمور سهلة في تنسيق أظافرك مع ثيابك أنت أيضاً.
يذكر أن هذه التصاميم اعتمدتها النجمات في حفلات مميّزة ولاحتفالات السجادة الحمراء.
فما رأيك؟

تابعي أيضاً:

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي