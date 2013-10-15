أيّ لون لأظافرك في السهرات؟

نحن اليوم في أول أيّام عيد الأضحى؛ وفي هذه المناسبة، أنت تتحضرين ـ بالطبع ـ لوضع المكياج وتسريح شعرك وتزيين أظافرك.

قد يعجبك: لسهرات العيد مكياج خاص! تعرفي عليه

ولأنّ موضة الأظافر هي الشغل الشاغل هذه الأيام، بسبب تصاميمها الرائعة وألوانها اللافتة، فقد اخترنا لك مجموعة من النجمات اللواتي زينّ أظافرهنّ حسب الموضة، لتختاري من بين هذه النماذج تصميماً، يُناسب سهراتك، من اللون الأسود إلى الأحمر إلى النقوش المميّزة واللصقات أيضاً.

شاهدي الصور التي تبيّن لك ثياب المشاهير والتصميم الذي اختاروه لأظافرهنّ؛ وبعدها ستكون الأمور سهلة في تنسيق أظافرك مع ثيابك أنت أيضاً.

يذكر أن هذه التصاميم اعتمدتها النجمات في حفلات مميّزة ولاحتفالات السجادة الحمراء.

فما رأيك؟

تابعي أيضاً: