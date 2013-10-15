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زيادة السمن أثناء إعداد الطعام خطر ويتسبب فى الأزمات القلبية

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زيادة السمن أثناء إعداد الطعام خطر ويتسبب فى الأزمات القلبية زيادة السمن أثناء إعداد الطعام خطر ويتسبب فى الأزمات القلبية

إضافة السمن البلدى والنباتى بنسب كثيرة إلى أنوع الطعام أخطر الخطوات التى تقوم بها السيدات، عند إعداد الطعام، وكعادة مصرية تكثر العزومات والولائم فى العيد، وتحرص السيدات على زيادة نسب السمن فى الطعام لإعطائه مذاقا ونكهة طيبة.

حذر الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، من زيادة نسب السمن المضاف على الطعام خاصة فى أيام العيد وولائمه وطعامه الدسم، وزيادة نسب بهذا الشكل يزيد من خطورة الإصابة بمشكلات مرضية قد تصل إلى حد الأزمات القلبية.

ويضيف المنيسى "السمن يرفع من نسب الكوليسترول فى الدم ويرسب الدهون على جدار الشرايين فيزيد من خطورة الإصابة بالمشكلات القلبية لأنه بطبيعة الحال قد يتسبب فى تصلب فى الشرايين".

ويحذر من زيادة السيدات لنسب السمن فى العيد، فطعام العيد يتسم بدهونه العالى وسعراته الحرارية العالية ومعنى زيادة السمن عليه بكميات كبيرة أن يكون معدلات الدهون التى يستقبلها الجسم فى أربعة أيام، تزيد عما يمكنه استقباله فى الأيام العادية فى شهر بالكامل، وهذا التكثيف المفاجئ للجسم من نسب الدهون قد يصيبه برد فعل مرضى عنيف.

ويؤكد استشارى الجهاز الهضمى على أن الإصابة بالسمنة فى هذه الحالة تكون نتيجة متوقعة لترسب الدهون بكثرة فى الجسم فى العيد ويساعدها على ذلك قلة حركة الخص بعد تناول الطعام.

ويقدم محمد النصيحة للسيدات "لا تفرطى فى إضافة السمن بأنواعه لطعام العيد، حتى يمكن للعائلة الاستمتاع به دون الإصابة بمشكلات مرضية ".

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مصر 365