السلطانة ناهد دوران في رحلة تحت أعماق الماء!

يبدو أن الممثّلة التركية نور فاتح أوغلو الشهيرة في الدول العربية بشخصيّة السلطانة ناهد دوران التي لعبتها ببراعة، من عشاق رياضة الغوص واستكشاف الأسرار المدفونة في أعماق البحار.فإذا كنت من هواة الغوص، فإنّ "سيدتي نت" يرافقك في جولة على أهمّ البلدان التي تُتيح لك فرصة التسلّل الى أعماق الحياة البحريّة:

1- "شرم الشيخ":

تعتبر "شرم الشيخ" مدينة سياحيّة من الطراز الأول، إذ تمتدّ على طول شاطئ البحر الأحمر في جنوب سيناء، وتحتضن أكثر من 100 مركز متخصّص، حيث يمكن مزاولة الرياضات المائية، وخصوصاً الغوص، وسط الشعاب المرجانية والأسماك الملوّنة. كما يمكنك الاستمتاع بمشاهدة سائر الكائنات البحرية المنوعة وبقايا آثار السفن الغارقة منذ العصور القديمة. ومن أشهر المناطق التي يمكنك الغوص في مياهها:

- جزيرة "تيران" في خليج العقبة: تبعد حوالى 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتتكوّن من الجزر والشعاب المرجانيّة، حيث تكثر الأسماك النادرة تحت أغطية الصخور المترسّبة.

- منطقة دهب:تتلألأ الرمال تحت أشعة الشمس الساطعة. وهي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي شرم الشيخ، وتشتهر بشواطئها ذات اللون السكري والمواقع المدهشة التي تصلح للغوص، مثل "بلو هول" Blue Hole و"كانيون" Canyon.

2- جزيرة "جامايكا":

تقع جزيرة "جامايكا" في وسط البحر الكاريبي، وهي جزء من جزر "الأنتيل" الكبرى، حيث تتلألأ أشعة الشمس فوق رمالها الذهبية. تشتهر بالمناخ الاستوائي الحار والرطب، ودفء المياه على مدار السنة. ويمكنك عيش رحلة ممتعة للغوص في منطقة الشعاب العالمية الموجودة في خليج "هارب" و"أوشو ريوس".

3- قبرص:

تعتبر قبرص ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وأفضل مكان للممارسة هواية الغوص في مياهها الدافئة النقية، بفضل عدد من مدارس الغوص فيها، التي تتمركز على طول الساحل الشمالي منها. ومن أهم مواقع الغوص:

- موقع حطام المروحية: يقع بالقرب من "لارنكا"، ويتيح لك فرصة الغوص على عمق يصل إلى 12 متراً.

- موقع الخليج الأخضر: يقع على عمق 12 متراً، وتبدو الرؤية واضحة للغاية فيه.

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