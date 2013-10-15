اشتعال المنافسة بين صنّاع مسرح "الأضحى" في الكويت

ساعات تفصلنا عن انطلاق الموسم المسرحي لعيد الأضحى المبارك، الذي يشهد تنافساً كبيراً بين عدد من المسرحيات، في ظلّ تغير السياسة الإنتاجية لشركات عدّة. وقد ركّزت المسرحيات اهتمامها خلال الفترة الأخيرة على تقديم أعمال تهمّ جميع أفراد الأسرة بدلاً من التركيز على الأطفال فقط؛ وذلك لكسب شريحة أكبر من الجمهور.

وبين هذه الأنماط الإنتاجية المختلفة التي تهدف إلى استقطاب الجمهور، يشهد الموسم المسرحيّ حراكاً كبيراً في المشهد، في ظلّ توافد أعداد كبيرة من الجمهور الخليجيّ على الكويت لمتابعة أعمال أهم النجوم، وهنا نرصدها لكم.

"تحت الصفر"

يطلّ الفنان طارق العلي من خلال مسرحية "تحت الصفر" التي تتعرض لعدد من القضايا الاجتماعية بأسلوب فني ساخر، كموضوع معاناة المواطنين والمقيمين على حدّ سواء مع غلاء الأسعار والبحث عن السكن وغيرها من الموضوعات الخاصّة بالشباب.

المسرحية كتبها الكاتب الإماراتي جمال سالم، وأخرجها الفنان عبدالعزيز صفر، ويشارك فيها عدد من الفنانين، منهم هيا الشعيبي وخالد العجيرب وهاني الطباخ وسلطان الفرج وخالد المظفر وحشد من الفنانين.

"عايلة فن رن"

مسرحية "عايلة فن رن" للفنان عبد العزيز المسلم، من تأليف هديل المرجان، ومن إخراج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، عبدالرحمن العقل، انتصار الشراح، باسمة حمادة، ومن البحرين سعاد علي، عبدالله الخضر، بدور عبدالله، جمال الشطي، ناصر الدوب وضاري الرشدان، بالاشتراك مع الفنان بلال الشامي.

وتدور قصة العمل في إطار اجتماعيّ ساخر، حول ربّ أسرة "عبد العزيز المسلم" الذي يعيش مع زوجته "انتصار الشراح" وأبنائه في منزل والده المتقاعد "عبد الرحمن العقل" وعائلته. ولأنّ الزوجة ذات سلوك استهلاكيّ بحت، وتأبى أن تُلحق الأبناء بمدارس حكوميّة، وتنفق ببذخ، فإنها تضطر إلى اقتراض مبلغ ضخم من المصرف. ثم ينشب خلاف بينها وبين مديرتها "سعاد علي"، يترتب عليه فصلها من العمل، ما يوقعها في حيرة من أمرها، حول كيفية سداد هذا القرض، فيخطر في بالها فكرة أن تدفع زوجها للارتباط بالمديرة لتعيدها إلى العمل، ولتتمكّن من سداد القرض. وبعد شدّ وجذب بين الزوجين، يرضخ المسلم لرغبة الشراح ويتزوج من سعاد علي، ولكنه في المقابل يوقع على مبلغ ماليّ ضخم.

" عاشقة الجن"

مسرحية "عاشقة الجن" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان عادل المسلم، بمشاركة النجوم عبد الإمام عبد الله، المهرة، أمل عباس، خالد بوصخر، محمد باش، أمينة القفاص، أحمد السعدون، بورزيقة، حنين المسلم، ومن إنتاج شركة البوم العالمي.

وستعرض المسرحية خلال عيد الأضحى على مسرح الدعية.

تدور المسرحية حول الفتاة الجميلة نور (المهرة البحرينية) التي عشقها جان (عادل المسلم)، كان يُظهر لها حبه منذ أن كانت طفلة، وقد كبر حبّهما معهما. عائلة الجان رفضت انجراف ابنها في علاقته بالإنسيّة، فيحاولون بداية أن يعود إليهم. لكنهم أمام تمسّكه الشديد بالإنسية "نور" يقررون تقديمه إلى المحاكمة، ويحكمون عليه بالإعدام بالسيف. وفي المقابل، يخطط بدر (خالد بوصخر) للتقرّب من الإنسية، ويطلب الزواج بها، قبل أن تكتشف بأنه يلعب دور المتيّم بها، فتقوم بطرده من حياتها، وتعود عاشقة الجن.

"مصاص الدماء 3"

مسرحية "مصاص الدماء 3" من إنتاج مجموعة السلام الإعلامية، ومن إخراج يوسف الحشاش، ومن بطولة جمال الردهان، حسن البلام، مشاري البلام، مشعل الشايع، منى حسين، يوسف الحشاش، محمد دشتي، عبدالله المسلم، بالاشتراك مع الساحر البحريني علي الثامر وفرقة السلام الاستعراضيّة.

وتحكي مسرحية "مصاص الدماء 3" قصة حياة شاب يدعى بدر، لديه آمال وطموح يتمنى أن يتزوج من حبيبته بدرية. لكن معالي الوزير يقف في طريقهما، ضارباً بأحلام الشباب عرض الحائط، مما يضطر بدر لأن يتوحش ويتحول إلى مصاص دماء، لكي يثأر من ذلك الوزير بعضّة تشفي غليله. ويحاول المعنيون والمسؤولون التحقيق في هذا الأمر، لكنّهم يتحوّلون إلى مصاصي دماء، في النهاية. ويُشير الكاتب إلى أنّه من الممكن أن تتحول البراءة إلى وحشية، إذا حاصرها الظلم، وقيّدتها قسوة الظروف.

«الطار مقلوب»

مسرحية «الطار مقلوب» تُعرض على خشبة مسرح التحرير في منطقة كيفان، وهي من تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج ناصر الدوب.

المسرحية من بطولة أحمد العونان، نورة العميري، محمد صفر، مي البلوشي، فيصل بوغازي، يوسف البلوشي، بدر العطوان، وأحمد التمار.

ويتولى الإشراف العام على المسرحية الكاتب والمنتج محمد الرشود، فيما الإشراف الفني لحسين بهبهاني.

وتدور فكرة «الطار مقلوب» حول أحد مراكز خدمات المواطنين وما يتعرّضون له من تعطيل وبيروقراطية في المؤسسات العامة، كما يتطرق إلى الفساد الإداري وتعاطي الجمهور مع الموظفين الذين يؤدّون خدمات يوميّة للناس. كذلك يُجري العمل مقارنة بين الموظف الذي يعمل والذي لا يعمل، وردّ فعل المسؤولين تجاه الطرفين؛ وذلك من خلال قالب كوميديّ يتبارى فيه الجميع.

وبرغم أن أغلبيّة المشاركين فيه هم من الجيل الجديد، إلا أنّ النص المسرحيّ الذي كتبه أيمن الحبيل يتمتع بحيويّة ومرونة وخفّة ظلّ باتت مفقودة في الأعمال المسرحيّة.

" بتشاهي"

مسرحية "بتشاهي" هي من تأليف محمد العيسى، ومن إخراج محمد الحملي، ويتولى الإشراف العام عليها خالد الرفاعي؛ وهي من بطولة الفنانين داود حسين، ومنى شداد، خالد البريكي، عبد الله الزيد، نور غندور، محمد الدوسري، زينب خان، حسين المهنا، عبد العزيز بوفماز.

"سوبر آر"

مسرحية "سوبر آر" من تأليف وإخراج محمد الحملي، الذي يشارك في البطولة إلى جانب الفنانين بثينة الرئيسيّ، مبارك المانع، مشاري المجيبل، مروى بن صغير، نوف السطان، بدر البناي، حمد محمد، طلال سام، فهد الصالح، مشعل الفرحان، لين الزيادي، سدين الزيادي، حصة الجوهر. ويُعرض العمل على صالة عبد العزيز الخطيب في النادي العربي.

"أرض الأحلام"

مسرحية "أرض الأحلام" من بطولة هيا عبدالسلام، محمود بوشهري، وشيماء علي، وفؤاد علي، وعبدالله بوشهري، وعبدالله عباس، وناصر عباس، وأسيل عمران، وأسامة المزيعل. وهي من إخراج عبدالله عباس.

"مدينة الزنوج"

مسرحية "مدينة الزنوج" من تأليف جاسم الجلاهمة، ومن إخراج عبد المحسن العمر. ويشارك في بطولتها مجموعة من الفنانين، منهم: زهرة عرفات، أحلام حسن، إبراهيم دشتي، عبدالله مال الله، محمد المسلم، إلى جانب عبدالمحسن العمر.

وتدور الأحداث التي كتبها جاسم الجلاهمة على حوار غنائيّ، في قالب استعراضيّ، يحمل في طياته إسقاطات ومعاني تدعو إلى التمسك بالوطن والمحافظة عليه والانتصار من أجله والتصدي للفساد المتفشي.

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