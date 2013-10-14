وزير الرياضة: متفائل ببرادلي

أمير عبد الحليم من كوماسي .. برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

امتلاك العديد من اللاعبين المهاريين ليس كافيا ليتخطى منتخب مصر نظيره الغاني في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 ، وفقا لما يراه وزير الرياضة طاهر أبو زيد.

وقال أبو زيد للصحفيين خلال تدريب مصر الأخير لمواجهة النجوم السمراء "المهارات والفنيات ليس فقط هى من تحدد نتيجة المبارايات."

وتابع "هناك تفكير الجهاز الفني ووضعه للخطة المناسبة مع التزام اللاعبين بتنفيذ تلك الخطة والقيام بواجباتهم على أكمل وجه."

وأضاف أبو زيد "وبشكل عام، أنا متفائل بتوليفة بوب برادلي."

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الغاني يوم الثلاثاء في تمام السادسة على ملعب بابا يارا في كوماسي ضمن ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.