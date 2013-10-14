أخصائى أمراض جلدية: تمشيط الشعر بقوة يتلفه ويضر مسامه

الشعر أبرز علامات جمال المرأة لذا لابد من الحفاظ عليه، وتمشيطه يجب أن يكون بهدوء حتى لا يصيبه أذى.

"مشطى شعرك ببساطة دون قسوة"، بهذه الكلمات نصح الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية المرأة عند تمشيط شعرها، فعليها أولا اختيار أداة تمشيط مناسبة واسعة السنون حتى لا يقف ويتمركز الشعر بداخلها فتتأذى جذوره ويتساقط بكميات كبيرة.

وأضاف أيمن، لا تتعاملى مع شعرك بقسوة بل كونى حنونة ودلليه باستخدام الزيوت الكريمات المغذية بحيث تتحسن حالته ويسهل عليك حينها تمشيطه بسهولة ودون معاناة أو تعنيف.

قسمى شعرك مهما كانت درجة كثافته إلى أربعة أقسام ومشطى كل جزء على حدة، ولا تقسى عليه فى التمشيط وكونى صبورة، بعد الانتهاء من الأربعة أقسام مشطيه بالكامل ولكن بهدوء ودون تعنيف.

وأكد اخصائى الجلدية على أن تمشيط الشعر وشده بالقوة يؤدى إلى تقصفه لا محالة، كما يعمل على تكسير الشعرة الواحدة ويجعلها ضعيفة كما يؤثر على فروة الرأس والمسام ويسبب آلاما قوية لها دون أن تشعر معظم السيدات.

واختتم أيمن نصائحه قائلا "زيدى من كمية الزيت أو الترطيب لشعرك حتى إذا كنت تواجهين صعوبة فى تمشيطه وتحلى بالصبر معه، خاصة إذا كان كثيفا ويحتوى على العديد من الطبقات حتى لا تضرى بفروة رأسك على المدى الطويل".