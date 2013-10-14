والى الخرطوم: التحقيقات مستمرة لمعرفة المتورطين فى الأحداث الأخيرة

قال والى ولاية الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، إن اللجنة المختصة بحصر الخسائر فى الأحداث الأخيرة ما زالت تجرى عمليات الحصر للأرواح والممتلكات التى فقدت فى التظاهرات الأخيرة التى شهدتها الخرطوم، وأكد أن التحقيق جارٍ لمعرفة المتورطين وتقديمهم للمحكمة وفق القانون.

وأضاف الخضر- فى كلمة ألقاها للمواطنين، اليوم الاثنين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك- إن الولاية ستشهد فى الأيام المقبلة إضافة مشاريع جديدة خاصة فى الجوانب الصحية وسبل المواصلات الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم توفير فرص عمل جديدة للخريجين واستيعابهم فى الخدمة المدنية، إضافة إلى التوسع فى مشاريع استقرار الشباب عبر نوافذ التمويل الأصغر.

>