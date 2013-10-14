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إنيستا: مازلت متفاجئا من بيع ريال مدريد لأوزيل

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إنيستا: مازلت متفاجئا من بيع ريال مدريد لأوزيل إنيستا: مازلت متفاجئا من بيع ريال مدريد لأوزيل

أبدى الإسباني أندريس إنيستا تعجبه من صفقة انتقال الألماني ميسوت أوزيل من ريال مدريد إلى أرسنال مشيرا إلى أنه واحد من أفضل لاعبي العالم مندهشا من تفريط الملكي في اللاعب بتلك السهولة.

وقال إنيستا في تصريحات أبرزتها (سكاي سبورتس) "لقد تفاجئت بأن ريال مدريد باع أوزيل، الآن هو واحد من أفضل لاعبي العالم عندما تتحدث عن الربط بين اللاعبين وإخراج أفضل ما في اللاعبين الآخرين".

وكان أوزيل قد انتقل إلى أرسنال في صفقة أثارت استياء مشجعي ريال مدريد بسبب المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب طوال الـ3 سنوات مع الملكي.

يذكر أن أوزيل يقود أرسنال حاليا لاحتلال قمة الترتيب بالدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات من انطلاق المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.

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