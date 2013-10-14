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ميسي يعود لتدريبات برشلونة

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ميسي يعود لتدريبات برشلونة ميسي يعود لتدريبات برشلونة

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات فريقه برشلونة الإسباني الجماعية بعد أن تعافى كليا من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الكاتالوني أمام ألميريا.

وتعرض ميسي لإصابة في الفخذ في مباراة فريقه أمام ألميريا نهاية سبتمبر الماضي مما جعلته يتغيب عن مباراتي الفريق أمام سيلتك وبلد الوليد بالإضافة لمباراتي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي أن ميسي بات جاهزا للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة أوساسونا يوم السبت المقبل بعد أن شارك في التدريبات الجماعية يوم الإثنين.

ويحتل ميسي وصافة هدافي الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف خلف البرازيلي دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد برصيد 10 أهداف وتمكن الأرجنتيني من قيادة فريقه لصدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن أتلتيكو.

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