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البحرية الليبية تنفى إطلاق النار على قارب يقل مهاجرين

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البحرية الليبية تنفى إطلاق النار على قارب يقل مهاجرين البحرية الليبية تنفى إطلاق النار على قارب يقل مهاجرين

نفى الناطق الرسمى باسم القوات البحرية العقيد أيوب قاسم، أن يكون خفر السواحل قد أطلق النار أو قام بمطاردة قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين بالمياه الإقليمية.

وقال قاسم فى تصريح اليوم الاثنين، إن أركان القوات البحرية تأكدت من جدول عمل غرفة العمليات ولم يكن لديها طلعات فى وقت حدوث الواقعة، واتهم المهاجرين بمحاولة "استعطاف الغرب لمنحهم اللجوء واستغلال وضع ليبيا لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف قاسم أن ليبيا تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بطريقة إنسانية برغم أن خروجهم منها ربما يخفف من الخطر الأمنى.

وبين قاسم أن خفر السواحل يتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين عبر طريقتين، إما إيقافهم قبل دخولهم البحر وتسليمهم للسلطات المختصة، أو إنقاذهم فى عرض البحر خاصة عندما تكون مراكبهم معطلة أو يعانون من مشاكل تمنعهم من إكمال طريقهم، مؤكدًا أن التعامل معهم يكون بطريقة إنسانية وتقدم لهم الإسعافات الأولية لحين تسليمهم لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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