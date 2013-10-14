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مانشستر تطلق إسم أليكس فيرجسون على أحد شوارعها

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مانشستر تطلق إسم أليكس فيرجسون على أحد شوارعها مانشستر تطلق إسم أليكس فيرجسون على أحد شوارعها

أطلقت مدينة مانشستر إسم الاسكتلندي أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد على أحد شوارعها يوم الإثنين بعد أن أزاحت الستار عن اللافتة التي تحمل إسم "طريق سير أليكس فيرجسون".

وتم تغيير إسم شارع "ووترز ريتش" الذي يقع بالقرب من ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد ليحمل إسم فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر.

وحضر فيرجسون الاحتفالية التي تم من خلالها تغيير إسم الشارع ليحمل إسمه بالإضافة لعدد من أصدقاء المدرب بالإضافة لبعض من جماهير مانشستر يونايتد.

وكان سير أليكس فيرجسون قد أعلن اعتزاله التدريب بنهاية الموسم الماضي بعد أن قاد الشياطين الحمر للفوز بلقب الدوري منهيا مسيرة طويلة مع الفريق استمرت لأكثر من 26 عاما حقق خلالها العديد من الإنجازات.

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