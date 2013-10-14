استشارى كبد: أحذر الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء الدسمة فى العيد

أقبل العيد، وعادة ما يقبل الناس على تناول اللحوم بكثرة، لذا الوقاية دائماً خير من العلاج، يوضح الدكتور جمال غانم- استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أضرار تناول اللحوم الحيوانية الحمراء الدسمة، التى يرجى عدم الإفراط فى تناولها، حيث إن الإفراط يؤدى إلى الأمراض الآتية:

> ـ التهاب حاد بالمعدة والجهاز الهضمى تكون فى صورة قىء وإسهال وآلام حادة بالبطن.

ـ ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم، مما يؤدى إلى تراكمها داخل الشرايين والأوعية الدموية وأخطرها هو الشريان التاجى فى القلب، حيث يؤدى إلى الإصابة بمرض الذبحة الصدرية وجلطة القلب وهو ما يسمى بأمراض تصلب الشرايين التاجية، كما أن تراكم الدهون والكولسترول داخل شرايين المخ يؤدى إلى مرض تصلب شرايين المخ، وأخطرها هو الإصابة بجلطة المخ ومرض الزهايمر.

ـ ترسب الدهون داخل أنسجة وخلايا الكبد، مما يؤدى إلى تضخم الكبد وإصابته بالتليف.

ـ الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

> ـ هناك مخاطر على المرضى المصابين بتليف الكبد، حيث إن تناول اللحوم الدسمة من شأنه أن يتسبب فى تدهور حالة الكبد وإصابة المريض بغيبوبة دماغية.

> ـ فرط ارتفاع ضغط الدم بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم ولذا عليهم متابعة الضغط باستمرار بعد تناول هذه اللحوم لدى الطبيب المعالج.

- فرط ارتفاع مستوى السكر فى الدم بالنسبة لمرضى السكر وينبغى عليهم إجراء تحليل سكر صائم وفاطر فى الدم بعد تناول هذه اللحوم وعرض هذه التحاليل على الطبيب المعالج.

ـ تدهور حالة الكلى بالنسبة لمرضى الفشل الكلوى.

> - تدهور حالة المرضى المصابين بداء الأمعاء الالتهابى المزمن "مرض التهاب القولون التقرحى ومرض كرون"، ويكون فى صورة نوبات آلام حادة بالبطن يعقبها إسهال دموى مصحوب بمخاط.

ـ مرضى التهاب المعدة والتهاب القولون عليهم الامتناع عن تناول اللحوم الحيوانية الدسمة وهذا يفاقم حالتهم المرضية.

ـ مرض النقرس ومشاكله ويشمل النقرس الحاد تحدث الأزمات لمرضى النقرس عادة فى مفصل واحد وتستمر لأيام عادة يتبعها شفاء من الأزمة مع تحسن حالة المريض، ويكون الألم الناتج عن الأزمة شديداً للغاية، وعادة ما تبدأ الأزمة أثناء الليل فلا يحتمل المريض ملاءة السرير أن تلمس المفصل المصاب.