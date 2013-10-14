التهاب الأعصاب المصاحبة لمرض السكر يصيب أكثر من 50% من مرضى السكر الذى يعانون من المرض أكثر من 5 سنوات، حيث يؤدى الارتفاع فى مستويات السكر، إلى ضرر الأعصاب الطرفية، هذا ما يوضحه دكتور محمد على مطرـ استشارى علاج القدم السكرى، ومن أهم أعراض التهاب الأعصاب الطرفية:

> ـ تنميل وتخدير

ـ آلام حارقة ولاسعة تزداد فى الليل

ـ آلام مثل التيار الكهربائى أو آلام حادة

ـ زيادة فى استشعار اللمسات البسيطة.

وأكد مطر أهمية مراقبة الأقدام، لأن هذا التنميل يترافق مع اضطراب ونقص فى الحس فى الأقدام مما يعرض الإنسان لبعض التقرحات والجروح التى تهمل بسبب اضطراب الحس والتى قد تتطور، لافتاً إلى مراقبة أى تورم فى القدم لأنها قد تكون بداية أعراض المفصل العصبى "مفصل شاركوت" الذى ينجم عن عدم الإحساس بوضع المفاصل مما يؤدى إلى التهاب فى مفاصل القدم والكاحل.

قال مطر علاج هذه الحالة يعتمد أولاً على ضبط السكر ويمكن لضبط السكر أن يخفف من الأعراض ويحسنها، وأحياناً اختفائها إذا كان التهاب الأعصاب حديثا ولم يكن له فترة طويلة، لذا فالاعتماد الأول على ضبط السكر.