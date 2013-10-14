يوميات "ستار أكاديمي": دخول طاهر وعيسى ونور إلى دائرة الخطر

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

في يوميات برنامج "ستار أكاديمي" الذي تذيعه قناة "cbc"، طلب عبدالله عبدالعزيز الذي حاز المركز الأول في الأسبوع الماضي، أن تكون جائزته الخروج في نزهة مع ماريا خارج الأكاديمية.

وعاد عبدالله من نزهته مع ماريا في المساء، وبدأ في معايرة باقي زملائه، وحكى لهم أنه تناول الآيس كريم في منطقة بأعلى جبال بيروت، ثم دخل الطلاب أمام الخبراء، ليقدموا فقرة تمثيلية وغنائية لتحديد "نومينيه" هذا الأسبوع.

وجاءت درة لتروي النتيجة للطلاب الذين انتظروا في حالة من الترقب والتوتر. ودخل طاهر مصطفى في دائرة الخطر للمرة الثانية، كما دخل عيسى المرزوقي إلى "النومينيه" للمرة الثانية أيضا، بينما دخل نور فروتي لهذا الأسبوع وهي المرة الأولى له.