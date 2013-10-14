أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مهاجرون يزعمون أن القوات الليبية أطلقت النار على قاربهم

Google+ Print
مهاجرون يزعمون أن القوات الليبية أطلقت النار على قاربهم مهاجرون يزعمون أن القوات الليبية أطلقت النار على قاربهم

فاليتا (أ. ب)

قالت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن سوريين نجوا من غرق سفينة المهاجرين الأخيرة فى البحر المتوسط، زعموا أن خفر السواحل الليبى أطلق النار على قاربهم.

وطلبت المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة توضيحا من ليبيا.

ونفى رئيس الوزراء الليبى على زيدان المزاعم، فى مؤتمر صحفى يوم الأحد الماضى.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمينج، اليوم الاثنين من جنيف، إن الناجين قالوا إن قاربهم تعرض لإطلاق النار بعد ساعتين من مغادرته زواره فى ليبيا.

وأضافت أن الناجين أبلغوا الوكالة، أن إطلاق النار سبب أضرارا ببدن السفينة، وربما ساهم فى غرقها، وإصابة أربعة أشخاص بجروح.

وغرقت السفينة على بعد خمسة وستين ميلا إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، فى منطقة بحث وإنقاذ مالطية.

وتقول السلطات، إن أربعة وثلاثين شخصا لقوا حتفهم، وتم إنقاذ أكثر من 200.

وأبلغ ناجون الأمم المتحدة، أن من 400 إلى 500 شخص كانوا على متن القارب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365