الإمارات تنتقد إقامة مباراة هونج كونج أول أيام عيد الأضحى

انتقد عبيد الشامسي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد إقامة مباراة منتخب بلاده أمام هونج كونج يوم الثلاثاء والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستضيف منتخب هونج كونج نظيره الإماراتي في تصفيات كأس الأمم الآسيوية 2015 يوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.

وقال الشامسي "كان من الأفضل أن يختار الاتحاد الآسيوي يوما آخر لإقامة الجولة الثالثة ومراعاة المناسبات الدينية كالأعياد وغيرها بسبب ما تحمله من أهمية لدى المسلمين".

وأضاف "المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق فالمنافس سيلعب على أرضه ووسط جماهيره لكن عزيمة اللاعبين وخبرتهم ستكون حاضرة، في حالة الفوز سنقطع شوطا كبيرا نحو التأهل".

وتحتل الإمارات صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن هونج كونج صاحبة المركز الثاني.