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نوال الزغبي ضيفة "ستار أكاديمي" الخميس.. والمصريون يعانون من قلة التصويت

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نوال الزغبي ضيفة "ستار أكاديمي" الخميس.. والمصريون يعانون من قلة التصويت نوال الزغبي ضيفة "ستار أكاديمي" الخميس.. والمصريون يعانون من قلة التصويت

كتب : خالد جمال منذ 23 دقيقة

يعاني المتسابقون المصريون رنا سماحة، وطاهر مصطفى، ومحمود يحيى، المشاركون في "ستار أكاديمي" عدم دعم الجمهور المصري لهم، وأن نسب التصويت التي يحصل عليها كل منهم الجمهور المصري هي أقل نسبة تصويت يحصل عليها المشاركون في البرنامج حتى الآن.

وكشف مصدر من داخل البرنامج أن هذه النسبة لا تتعدى 10% من إجمالي نسب التصويت لباقي المشاركين في البرنامج على مدار الأسبوع.

ويرى المتسابقون المصريون بالأكاديمية، أن دعم الجمهور المصري لهم مهم، ليضمن أحدهم الحصول علي لقب الموسم التاسع من البرنامج، وربما يكون فوزه أحد العوامل التي ربما ستكون مبعث سعادة للمصريين، وسط الأحداث السياسية الصعبة التي تمر بها .

ويعد "ستار أكاديمي" من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم، والأقوى في الوطن العربي.

وكانت النجمة هيفاء وهبي ضيفة الحلقة السابقة من البرنامج، وستحل النجمة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة علي الحلقة المقبلة من "ستار أكاديمي" الخميس 17 اكتوبر علي قناة cbc في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تقدم الزغبي مجموعة من أغانيها مع طلاب الأكاديمية في أسبوعهم الرابع.

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