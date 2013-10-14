أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة حقوق الإنسان العراقية: مقتل 1000 طفل خلال العمليات الإرهابية

Google+ Print
وزارة حقوق الإنسان العراقية: مقتل 1000 طفل خلال العمليات الإرهابية وزارة حقوق الإنسان العراقية: مقتل 1000 طفل خلال العمليات الإرهابية

كشفت وزارة حقوق الإنسان العراقية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 1000 طفل سقطوا بين قتيل وجريح جراء العمليات الإرهابية والعنف التى شهده العراق خلال العام الماضى.

وأضافت الوزارة فى بيان بأن قسم ضحايا الإرهاب فى الوزارة يقوم بإصدار إحصاءات سنوية دقيقة خاصة بضحايا الإرهاب، وأن الإحصائية السنوية لعام 2012 بينت أن عدد القتلى من الأطفال بلغ (158) ومن الجرحى (854) جريحاً.

وفى وقت سابق الشهر الماضى أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى" أن ضحايا الإرهاب فى العراق خلال الشهور التسع الأولى من عام 2013 فاقت 20 ألف شخص بين قتيل وجريح، وأن حصة شهرالماضى فقط تجاوزت الـ3 آلاف قتيل وجريح، وهو الشهر الأكثر دمويا فى العراق خلال العام الحالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365