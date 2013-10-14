وزارة حقوق الإنسان العراقية: مقتل 1000 طفل خلال العمليات الإرهابية

كشفت وزارة حقوق الإنسان العراقية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 1000 طفل سقطوا بين قتيل وجريح جراء العمليات الإرهابية والعنف التى شهده العراق خلال العام الماضى.

وأضافت الوزارة فى بيان بأن قسم ضحايا الإرهاب فى الوزارة يقوم بإصدار إحصاءات سنوية دقيقة خاصة بضحايا الإرهاب، وأن الإحصائية السنوية لعام 2012 بينت أن عدد القتلى من الأطفال بلغ (158) ومن الجرحى (854) جريحاً.

وفى وقت سابق الشهر الماضى أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى" أن ضحايا الإرهاب فى العراق خلال الشهور التسع الأولى من عام 2013 فاقت 20 ألف شخص بين قتيل وجريح، وأن حصة شهرالماضى فقط تجاوزت الـ3 آلاف قتيل وجريح، وهو الشهر الأكثر دمويا فى العراق خلال العام الحالى.