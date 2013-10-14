إلغاء صفحة منتج هوليوودي بسبب تحقيره من Kim Kardashian

بعد تعليقاته المسيئة والعنصرية ضدّ عدد من نجوم هوليوود، ألغت إدارة موقع "فيس بوك" الصفحة الخاصّة بـ John Palermo، منتج فيلم MEN-X .

وأفاد موقع "هوليوود ريبورتر" أنّ قرار إلغاء صفحة John Palermo جاء بعد تزايد الشكاوى المقدّمة ضده، بسبب تعليقاته المسيئة، منها ضد Kanye West وKim Kardashian، حيث قام بالحطّ من شأنهما، ووصفهما بأنهما من الطبقة الدنيا، كما سخر من قرار انتقالهما إلى منزلهما الجديد، الذي وصفه بأنه يشبه "قصراً فارسياً فقيراً"، معلقاً على ذلك بالقول: "إنّ المال لا يرفع من شأن المنتمين إلى الطبقة الدنيا".

كذلك علّق على مقدّمة البرامج الشهيرة Julie Chen التي كشفت حديثاً عن إجرائها عملية تجميل لعينيها، وكتب: "الآن يمكنك فتح عينيك، وترك الوحش Leslie Moonves".