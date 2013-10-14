أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إلغاء صفحة منتج هوليوودي بسبب تحقيره من Kim Kardashian

Google+ Print
إلغاء صفحة منتج هوليوودي بسبب تحقيره من Kim Kardashian إلغاء صفحة منتج هوليوودي بسبب تحقيره من Kim Kardashian

بعد تعليقاته المسيئة والعنصرية ضدّ عدد من نجوم هوليوود، ألغت إدارة موقع "فيس بوك" الصفحة الخاصّة بـ John Palermo، منتج فيلم MEN-X .
وأفاد موقع "هوليوود ريبورتر" أنّ قرار إلغاء صفحة John Palermo جاء بعد تزايد الشكاوى المقدّمة ضده، بسبب تعليقاته المسيئة، منها ضد Kanye West وKim Kardashian، حيث قام بالحطّ من شأنهما، ووصفهما بأنهما من الطبقة الدنيا، كما سخر من قرار انتقالهما إلى منزلهما الجديد، الذي وصفه بأنه يشبه "قصراً فارسياً فقيراً"، معلقاً على ذلك بالقول: "إنّ المال لا يرفع من شأن المنتمين إلى الطبقة الدنيا".
كذلك علّق على مقدّمة البرامج الشهيرة Julie Chen التي كشفت حديثاً عن إجرائها عملية تجميل لعينيها، وكتب: "الآن يمكنك فتح عينيك، وترك الوحش Leslie Moonves".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي