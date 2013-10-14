نجاة هشام بهلول من حادثة سير مروعة

المغرب - فتيحة النوحو

يرقد الممثل المغربي هشام بهلول في مصحّ خاص، في مدينة الدار البيضاء، حيث من المقرر خضوعه لعملية جراحية، بعد حادثة سير على الطريق السيّارة التي تربط مدينتي المحمدية وبوزنيقة. وقد اصطدمت سيارته الرباعيّة الدفع بسيّارة أخرى من الحجم الكبير، تقلّ حوالى 16 شخصاً، أصيب اثنان منهما، فيما أصيب الفنان بكسور في إحدى يديه ورجليه.

وقد نقل الفنان هشام بهلول إثر الحادث إلى قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا في الرباط، حيث قدّمت له الإسعافات الأولية. وكان بهلول قد تألق أخيراً بدور "غالي" الذي أداه في مسلسل "دارت الأيام".