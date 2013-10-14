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فلسطينية تهدد الفنانة شيرين عبد الوهاب بالقتل

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فلسطينية تهدد الفنانة شيرين عبد الوهاب بالقتل فلسطينية تهدد الفنانة شيرين عبد الوهاب بالقتل

بعد نشر صورة تجمع الفنانة ومحمد عساف، نجم أراب أيدول للموسم الثاني، نشرت تعليقات عديدة على موقع "فيس بوك"، تهدد الفنانة شيرين، وتظهر غيرة الفلسطينيات على "عسافهن".
أبرز هذه التعليقات التي عرضتها قناة "أم بي سي" هو تعليق لفتاة فلسطينية تطلب من شيرين أن تبتعد مسافة كافية عن عساف، وإلا قتلتها، لأنّ عساف محبوبها وتغار عليه، وهي أولى به لأنها بنت بلده.
وفي تصريح آخر للفنانة شيرين أقسمت ضاحكة: وحيات بناتي لم أطلب محمد عساف للزواج؛ وذلك بعد تناقل مزحتها معه أثناء حلقات البرنامج الشهير "أراب أيدول"، الذي انتهى بتتويج عساف.

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سيدتي

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