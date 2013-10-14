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أنصار "المحظورة" ينظمون سلسلة بشرية بشبين القناطر للمطالبة بعودة مرسي

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أنصار "المحظورة" ينظمون سلسلة بشرية بشبين القناطر للمطالبة بعودة مرسي أنصار "المحظورة" ينظمون سلسلة بشرية بشبين القناطر للمطالبة بعودة مرسي

كتب : حسن صالح منذ 22 دقيقة

نظم العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، اليوم، سلسلة بشرية بمركز شبين القناطر بالدقهلية ضمن ما أسموه فعاليات "مليونية الدعاء على الظالمين"، والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، في عدد من المراكز والقرى.

اصطف المشاركون بطول خط "عرب مساكن أبو زعبل" بقري عرب "جهينة والصوالحة" عقب صلاة العصر وحتى الخامسة من مساء اليوم، منددين بما وصفوه بالانقلاب العسكري، وحملة الاعتقالات الواسعة التي تتم بين كوادر الجماعة والتحالف.

رفع المشاركون اللافتات الصفراء التي تحمل إشارة "رابعة"، ولافتات أخرى كتبت عليها عبارات لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وصور الشهداء والمعتقلين، واستغل أنصار الإخوان السيدات والشباب والأطفال والفتيات في السلسلة لاستعطاف المواطنين.

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