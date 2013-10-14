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إخواني يعترف بتلقيه تكليفات من القيادات عن طريق الإنترنت بتوزيع منشورات ضد الجيش بالفيوم

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إخواني يعترف بتلقيه تكليفات من القيادات عن طريق الإنترنت بتوزيع منشورات ضد الجيش بالفيوم إخواني يعترف بتلقيه تكليفات من القيادات عن طريق الإنترنت بتوزيع منشورات ضد الجيش بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 18 دقيقة

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض على إخواني، وبحوزته منشورات ومطبوعات وبوسترات تندد بالجيش، واعتزم توزيعها عقب صلاة عيد الأضحى.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بانتمائه لحزب الحرية والعدالة، وأنه يحمل بطاقة عضوية للحزب، وأنه يتلقى توجبهات من بعض أعضاء الجماعة من خلال الإنترنت وجهاز الكمبيوتر الخاص به، وتكليفات لتوزيع تلك المنشورات عقب صلاة عيد الأضحى، وتم ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص به ويحتوي على جميع المنشورات والتكليفات الخاصة بالجماعة، وجارٍ عرضه على النيابة.

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