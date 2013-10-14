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انطلاق قناة "مصر البلد" منتصف نوفمبر القادم

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انطلاق قناة "مصر البلد" منتصف نوفمبر القادم انطلاق قناة "مصر البلد" منتصف نوفمبر القادم

كتب : سهيلة حامد الإثنين 14-10-2013 13:47

بدأ البث التجريبي لقناة " البلد" الفضائية المنوعة، بالأمس، والتي تبث على قمر النايل سات.

وأكد المهندس وليد ابو زياد، المدير الفني للقناة، أن "مصر البلد"، ستعتمد في تقديم برامجها على مجموعة من شباب الكتاب الصحفيين، في تجربة ستكون فريدة من نوعها، مؤكدا أن القناة تهدف لنقل كل ما يجري فى الشارع المصري دون انحياز لأي فصيل أو تيار سياسي.

كما تشمل خريطة البث برامج فنية ورياضية واجتماعية.

وقال أبوزياد، إن إدارة القناة اتفقت مع عدد من الشخصيات السياسية العامة في مصر لتقديم برامج علي شاشتها، مضيفا أن البث الرسمي للقناة سيبدأ في منتصف شهر نوفمبر القادم.

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