نجوم السينما يفتتحون هاتولي راجل

القاهرة ـ أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي وشريف عبد ربه

أبطال فيلم هاتولي راجل احتفلوا بعرض الفيلم في سينما جالاكسي مول العرب، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما والمخرجين، إضافة إلى كلّ أبطال الفيلم، فيما عدا الفنانة يسرا اللوزي، التي تغيّبت، نظراً إلى انشغالها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل آدم وجميلة.

وكان من الفنانين الذين حضروا لتهنئة الأبطال أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد الذين اشتهرو بسمير وشهير وبهير، إلى جانب المخرج مجدي الهواري والفنان فاروق الفيشاوي ودنيا سمير غانم. وقد حضر من نجوم الفيلم كلٌّ من شريف رمزي وأحمد الفيشاوي وإيمي سمير غانم وكريم فهمي ومطربي الفيلم هاني عادل وأمينة.

الفيلم نال استحسان كلّ من شاهده، حيث أشادوا به بشكل كبير، بفضل اختلاف وتميّز فكرته. ومن ناحيته، أكّد محمد حسن رمزي أنّه متفائل بالفيلم، ويتوقّع له النجاح، نظراً إلى اختلاف فكرته والكوميديا المختلفة فيه، متوجّهاً بالشكر إلى الفنانة هند صبري على دعوتها لمشاهدة الفيلم الذي ينتمي إلى السينما المحترمة، على حدّ قولها.