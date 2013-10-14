استبعاد 95 إخوانيا من التدريس بالقليوبية لتحريضهم ضد الجيش

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه تم استبعاد 95 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان من المدارس بالمحافظة بينهم 25 مديرا ووكيل مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد أن أثبتت تحقيقات الشئون القانونية بالمديرية تورطهم بالتحريض ضد الجيش والشرطة، والدعوة للعصيان المدنى بالمدارس.

كما تم إحالة إحدى المدرسات المنتمية لتنظيم الإخوان المسلمين للتحقيق لثبوت تورطها بالتحريض ضد الإخوة المسيحيين بالمدرسة، وقد تم إحالتها للتحقيق وتوجيه إنذار لمدير المدرسة.

وأوضحت الدكتور بثينة كشك أن المديرية أحبطت محاولات تنظيم الإخوان إثارة القلاقل والمشاكل فى بعض المدارس بهدف تعطيل الدراسة فى المناطق والبؤر التى كانوا يسيطرون عليها، وتتمركز فى إدارات شبين القناطر والخانكة وشبرا الخيمة.

وأكدت أننا نقف بالمرصاد لأية محاولات عن طريق تشديد العقوبات التى قد تصل للفصل إذا اضطر الأمر، قائلة إنه على الجميع الالتزام بالقواعد والضوابط لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومن حق أى شخص أن يعتنق ما يشاء من الأفكار أو التوجهات السياسية طالما كان ذلك خارج أسوار المدرسة.

وأشارت كشك إلى أنه سبق وأطلقت المدرية حملة داخل مدارس المحافظة تحت عنوان "اخلع ردائك الحزبى" بهدف نبذ العنف وعدم الزج بالمدارس والطلاب فى المعركة السياسية الدائرة.