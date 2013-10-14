أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استبعاد 95 إخوانيا من التدريس بالقليوبية لتحريضهم ضد الجيش

Google+ Print
استبعاد 95 إخوانيا من التدريس بالقليوبية لتحريضهم ضد الجيش استبعاد 95 إخوانيا من التدريس بالقليوبية لتحريضهم ضد الجيش

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه تم استبعاد 95 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان من المدارس بالمحافظة بينهم 25 مديرا ووكيل مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد أن أثبتت تحقيقات الشئون القانونية بالمديرية تورطهم بالتحريض ضد الجيش والشرطة، والدعوة للعصيان المدنى بالمدارس.

كما تم إحالة إحدى المدرسات المنتمية لتنظيم الإخوان المسلمين للتحقيق لثبوت تورطها بالتحريض ضد الإخوة المسيحيين بالمدرسة، وقد تم إحالتها للتحقيق وتوجيه إنذار لمدير المدرسة.

وأوضحت الدكتور بثينة كشك أن المديرية أحبطت محاولات تنظيم الإخوان إثارة القلاقل والمشاكل فى بعض المدارس بهدف تعطيل الدراسة فى المناطق والبؤر التى كانوا يسيطرون عليها، وتتمركز فى إدارات شبين القناطر والخانكة وشبرا الخيمة.

وأكدت أننا نقف بالمرصاد لأية محاولات عن طريق تشديد العقوبات التى قد تصل للفصل إذا اضطر الأمر، قائلة إنه على الجميع الالتزام بالقواعد والضوابط لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومن حق أى شخص أن يعتنق ما يشاء من الأفكار أو التوجهات السياسية طالما كان ذلك خارج أسوار المدرسة.

وأشارت كشك إلى أنه سبق وأطلقت المدرية حملة داخل مدارس المحافظة تحت عنوان "اخلع ردائك الحزبى" بهدف نبذ العنف وعدم الزج بالمدارس والطلاب فى المعركة السياسية الدائرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365