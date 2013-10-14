بالصور.. زيارة ضباط الأمن المركزى لدار أيتام الفتيات بالمنصورة

زار وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الأمن المركزى بمحافظة الدقهلية، يضم العقيد خالد إبراهيم والعقيد عبد الحى الدسوقى والرائد محمد حافظ والنقيب عمرو النجار والنقيب خالد حماد والنقيب محمد عبد العزيز، للمرة الأولى من نوعها دار الأيتام لفتيات المنصورة بمنطقة السلام للتهنئة بالعيد، وتقديم الهدايا التذكارية للفتيات وللمشاركة فى تجهيز 6 فتيات مقبلات على الزواج.

وسادت حالة من الفرحة لدى الفتيات والعاملات فى الدار وطلبت مديرة الدار مرور دورية شرطة بالمنطقة، كنوع من تأمين الدار والفتيات، وكذلك تكرار الزيارة، خاصة وهى الأولى لجهاز شرطى أو جهة مدنية منذ أكثر من 5 سنوات.



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