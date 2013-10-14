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أهالى قرية بالدقهلية يعيدون رسم جدارية للسيسى بعد تشويهها من الإخوان

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أهالى قرية بالدقهلية يعيدون رسم جدارية للسيسى بعد تشويهها من الإخوان أهالى قرية بالدقهلية يعيدون رسم جدارية للسيسى بعد تشويهها من الإخوان

فوجئ أهالى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية قيام أعضاء جماعة الإخوان بتشويه الجرافيتى الذى قاموا برسمه فى احتفالات أكتوبر، وهى صورة كبيرة للفريق أول "عبد الفتاح السيسى"، على أحد الجدران فى الشوارع الرئيسية بالقرية.

وقاموا بالشطب عليه وكتابة عبارات مسيئة علية مما أصاب أهل القرية بالغضب والحزن من هذه الفعلة، وأصر أهالى القرية على إعادة رسم الصورة مرة أخرى وقاموا بإزالة كل ما فعله الإخوان.

وقام المهندس إبراهيم علام أحد أبناء القرية بإصلاح التشويهات فى الصورة، وقال إن كل ما يقوم به جماعة الإخوان المحظورة يزيد من حب الناس للفريق أول "عبد الفتاح السيسى".

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