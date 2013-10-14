محافظ القاهرة يطالب نوابه بتشديد الرقابة خلال أيام العيد

التقى الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، بنواب العاصمة لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجه العاصمة، بالإضافة إلى عدة مواضيع هامة واستعرض بيانا بالسيارات المهجورة والتى يم رفعها على كافة المناطق تشمل السيارات التى تحمل لوحات معدنية أو السيارات التى لا تحمل.

وأوصى السعيد خلال اجتماعه، اليوم بديوان العاصمة على سرعة استكمال أعمال الرصف والبلدورات والتخطيط للشوارع التى استكملت وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع 9 بحى المقطم، وتفعيل إجراءات أوامر الإزالة على المخالفين وأن يكونوا عبرة لكل من يخالف.

كما استعرض السعيد ترتيبات المحافظة فى عيد الأضحى والسيطرة على المنافذ بيع اللحوم وتشديد الرقابة من خلال مديرية الطب البيطرى وتكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أى كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.