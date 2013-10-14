زيكو وهيدينك مرشحان لتولي تدريب أستراليا

سيدني (إفي) - يتولى الدولي المعتزل أوريليو فيدمار مسؤولية المنتخب الأسترالي لكرة القدم في مباراته الودية أمام كندا، في الوقت الذي لا يزال فيها مسؤولو اتحاد اللعبة في البلاد يواصلون بحث التعاقد مع مدير فني جديد بعد إقالة الألماني أولجر أوسيك.

وتسببت الهزيمة الودية بسداسية بيضاء أمام البرازيل ثم فرنسا، في إقالة المدرب الألماني الذي كان الفريق قد ضمن معه التأهل إلى مونديال البرازيل 2014.

وتقرر أن يقود فيدمار الفريق أمام كندا على ملعب كرافين كوتيدج في لندن.

وتتداول وسائل الإعلام الأسترالية العديد من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، منها البرازيلي زيكو والأرجنتيني مارسيلو بييلسا والإيطالي روبرتو دي ماتيو والهولندي جوس هيدينك، فضلا عن الأستراليين أنجي بوستيكوجلو وجراهام أرنولد.