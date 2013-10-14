إنييستا: برشلونة بيتي

ألباسيتي (إفي) - قال الإسباني أندريس إنييستا لاعب وسط برشلونة إنه يرغب في البقاء مع النادي الكتالوني وتجديد تعاقده.

وفي مقابلة مع أحد البرامج التليفزيونية قال إنييستا: "المرء يوجد في المكان الذي يرغب في البقاء به وبالنسبة لي فمكاني هو برشلونة. النادي يعلم ذلك ويتمنى استمراري معه، لذا آمل أن أمضي الأعوام المتبقية لي في المكان الذي أرغب به".



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ومن المعروف أن إنييستا (29 عاما) لم يوقع حتى الآن على تجديد تعاقده مع البرسا.

ومن ناحية أخرى أعرب إنييستا عن تفاؤله إزاء وضع برشلونة خلال الموسم الكروي الحالي الذي يقود البرسا فيه الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مدافعا عن أفكار مدربه، كما قال إنه لا يتفهم سبب الانتقادات الموجهة لتغيير أسلوب لعب البرسا.

وفي هذا الصدد أضاف: "الأمور مع تاتا تسير على نحو طبيعي، فالأفكار التي لديه والتي يبثها تتوافق كثيرا مع ما طبقناه دائما. أتوقع عاما جيدا للغاية ونحن متفائلون".

وعن تمسك حارس المرمى فيكتور فالديز بالرحيل عن البلوجرانا نهاية الموسم الحالي، أشار إنييستا إلى أن فالديس أوضح موقفه واتخذ قراره بالفعل والحديث عن هذا الأمر سيكون مجرد كلمات لا قيمة لها، على حد قوله.