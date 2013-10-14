بيكيه: برشلونة أفضل فريق في العالم

مدريد (إفي) - قال مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه اليوم أنه لا يزال يعتبر فريقه هو "الأفضل" على مستوى العالم، مشيرا من ناحية أخرى إلى أنه لا يعتقد أن أتلتيكو مدريد الذي يتقاسم معه صدارة الليجا سيصاب بالغرور عقب الفوز الذي حققه على غريمه ريال مدريد بهدف نظيف بالبرنابيو.

وأشار بيكيه في حوار مع جريدة (بانجوارديا) من ناحية أخرى إلى أنه حينما عرف بإصابة تيتو فيلانوفا مدرب الفريق السابق بانتكاسة جديدة في رحلة علاجة من مرض السرطان شعر بحزن كبير.

وأضاف المدافع "لقد كانت صفعة قوية بالنسبة لي وللنادي الذي اضطر لتغيير المدرب عقب بدء فترة الإعداد معه، تيتو من أكثر الأشخاص الذين أكن لهم تقديرا في عالم كرة القدم".

وبخصوص مدرب الفريق الجديد، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، أردف "منذ اللحظة الأولى وهو يتحدث بوضوح وبصراحة وهذا من ضمن مميزاته، فهو شخص مباشر أيا كان من يتحدث معه سواء ليو ميسي أو بيكيه أو أي لاعب آخر".

وبخصوص أتلتيكو مدريد أكمل "لقد فاجأني في مباراة البرنابيو أمام الريال، أتلتيكو لا يلعب بنفس أسلوبنا إلا أنهم يتمتعون بصلابة قوية في الدفاع بخلاف تميزهم في الهجمات المرتدة ووجود دييجو كوستا معهم، إنهم يعرفون من أجل ماذا يلعبون وهو أمر هام بالنسبة لأي فريق".